Порошенко покинув будівлю ДБР через сім хвилин після прибуття

Державне бюро розслідувань (ДБР) інформує у Telegram-каналі, що народний депутат, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув із запізненням у відомство, але залишив його через 7 хвилин, не дочекавшись слідчого.

"Сьогодні, 24 січня 2022 р., підозрюваного Порошенка П. А. викликали на 16:00 до Державного бюро розслідувань. Зафіксовано, що о 16:07 підозрюваний Порошенко П.А. разом із адвокатами прибув до приміщення Державного бюро розслідувань, о 16.11 його зареєстрували в "Журналі відвідувачів", а о 16.14 народний депутат залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого. Таким чином, підозрюваний Порошенко П.А. та його адвокати прибули із запізненням і перебували в приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони покинули бюро, хоча достовірно знали, що слідчий чекає на них і готовий до зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 16:11 адвокат Порошенка зателефонував слідчому та повідомив про їхнє прибуття за викликом. Слідчий через 4 хвилини вже був у холі приміщення, проте ні підозрюваного, ні його захисників у будівлі вже не було.

Повідомляється, що слідчий зателефонував адвокату Порошенка Ігореві Голованю, проте той не повідомив причин поспішного покидання бюро.

Зазначені факти можуть розцінюватися як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.

Раніше повідомлялося, що ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенка про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Таким чином, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.