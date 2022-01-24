Події

21:36 24.01.2022

Порошенко покинув будівлю ДБР через сім хвилин після прибуття

2 хв читати
Порошенко покинув будівлю ДБР через сім хвилин після прибуття

Державне бюро розслідувань (ДБР) інформує у Telegram-каналі, що народний депутат, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув із запізненням у відомство, але залишив його через 7 хвилин, не дочекавшись слідчого.

"Сьогодні, 24 січня 2022 р., підозрюваного Порошенка П. А. викликали на 16:00 до Державного бюро розслідувань. Зафіксовано, що о 16:07 підозрюваний Порошенко П.А. разом із адвокатами прибув до приміщення Державного бюро розслідувань, о 16.11 його зареєстрували в "Журналі відвідувачів", а о 16.14 народний депутат залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого. Таким чином, підозрюваний Порошенко П.А. та його адвокати прибули із запізненням і перебували в приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони покинули бюро, хоча достовірно знали, що слідчий чекає на них і готовий до зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 16:11 адвокат Порошенка зателефонував слідчому та повідомив про їхнє прибуття за викликом. Слідчий через 4 хвилини вже був у холі приміщення, проте ні підозрюваного, ні його захисників у будівлі вже не було.

Повідомляється, що слідчий зателефонував адвокату Порошенка Ігореві Голованю, проте той не повідомив причин поспішного покидання бюро.

Зазначені факти можуть розцінюватися як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.

Раніше повідомлялося, що ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенка про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Таким чином, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

 

 

 

Теги: #дбр #порошенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 24.01.2022
Перехресного допиту Порошенка та Медведчука на 25 січня не планували, його не буде – ДБР

Перехресного допиту Порошенка та Медведчука на 25 січня не планували, його не буде – ДБР

18:04 24.01.2022
Порошенко не даватиме показань слідству - адвокати

Порошенко не даватиме показань слідству - адвокати

17:51 24.01.2022
Перехресний допит Порошенка та Медведчука заплановано на вівторок, 25 січня

Перехресний допит Порошенка та Медведчука заплановано на вівторок, 25 січня

15:44 24.01.2022
ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

15:12 24.01.2022
Майже половина українців вважає обвинувачення Порошенка у держзраді політичним переслідуванням – КМІС

Майже половина українців вважає обвинувачення Порошенка у держзраді політичним переслідуванням – КМІС

11:56 24.01.2022
"Євросолідарність" просить провести у вівторок закрите засідання Ради через ескалацію російської агресії - Порошенко

"Євросолідарність" просить провести у вівторок закрите засідання Ради через ескалацію російської агресії - Порошенко

19:25 23.01.2022
Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

15:38 22.01.2022
Порошенко: Інтереси держави – понад усе, закликаю всіх до єдності заради України

Порошенко: Інтереси держави – понад усе, закликаю всіх до єдності заради України

14:34 21.01.2022
Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

11:40 21.01.2022
Апеляції на арешт майна Порошенка буде розглянуто 3 лютого - адвокат Головань

Апеляції на арешт майна Порошенка буде розглянуто 3 лютого - адвокат Головань

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

Данілов: На сьогодні лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України

Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищаться

ОСТАННЄ

Арахамія пояснив, чому Кабмін відкликав законопроект про перехідний період на Донбасі

США консультуються з союзниками на тему можливого перекидання підкріплень на схід Європи

Рада має намір цього тижня проголосувати за введення Дня української державності

Українці зможуть використати кошти, отримані за програмою "є-Підтримка", для оплати комунальних послуг

Коронавірусом хворіють 8% нардепів фракції "Слуга народу" - Арахамія

Голови київських райдержадміністрацій призначатимуться та звільнятимуться за пропозиціями прем'єра

Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

Німеччина стала четвертою країною, яка евакуювала частину співробітників свого посольства з України

Зеленський про підсумки РНБО: Ми працюємо заради повної деескалації на Донбасі та мирного врегулювання

Заробітна плата лікарів у січні становитиме щонайменше 20 тис. грн - Шмигаль

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА