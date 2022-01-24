Секретар РНБО: На сьогодні жодних причин для паніки немає

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що нині жодних причин для паніки в Україні немає.

"Я хотів би звернутися до всіх вас, друзі та колеги, трішки зменшити те напруження, яке на сьогодні існує. Наявна ситуація для нас цілком зрозуміла. Немає на сьогодні жодних причин для того, щоб ми з вами панікували", - сказав Данілов за результатами засідання РНБО у понеділок увечері.

Закликом зберігати спокій він відповів і на ініціативу мера Києва Віталія Кличка зібрати засідання правління Асоціації міст України для обговорення заходів щодо організації територіальної оборони міст та областей.

"Наприклад, пан Кличко сьогодні планує 28 числа збирати мерів, щоб вирішити, як саме вони захищатимуть країну. У нас для цього є наші Збройні сили, які можуть дати відсіч у разі потреби", - додав Данілов.

Водночас він наголосив, що ситуація в країні "абсолютно контрольована".

"Чи є ситуація складною? Вона у нас складна, я хочу вам нагадати, починаючи з 2014 року", - зазначив Данілов.