Події

18:04 24.01.2022

Порошенко не даватиме показань слідству - адвокати

2 хв читати
Порошенко не даватиме показань слідству - адвокати

Адвокати п'ятого президента України (2014-2019 рр.), народного депутата Петра Порошенка заявляють, що Порошенко не даватиме показань слідству у вугільній справі.

"Порошенко вже дав показання у червні минулого року у цій справі. І від будь-якої співпраці зі слідством надалі ми маємо намір відмовитися… Тобто показань, по суті, і не буде. І надалі у нас немає намірів, і ми не радимо Петру Порошенку брати участь у будь-яких допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленого заздалегідь часу", - сказав адвокат Ілля Новіков на брифінгу у Києві у понеділок.

Він пояснив, якщо справа не може розслідуватися за відсутності показань підозрюваного, то "це не слідство, а щось несерйозне".

Адвокат Ігор Головань пояснив, що відмова від дачі показань - це право, давати показання у справі не є обов'язком.

Адвокати звернули увагу на те, що виклики на слідчі дії мають бути щонайменше за три дні до дати проведення слідчих дій.

Як повідомлялося, Новіков повідомив про запланований у Державному бюро розслідувань (ДБР) у вівторок перехресний допит Порошенка та народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. "Нам офіційно повідомляють, що нібито на завтра заплановано так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. І наша думка, що вся ця справа має на меті виключно PR-ефекти і саме заради того, щоб ЗМІ… мали можливість зробити таку картинку, відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять до будівлі ДБР", - сказав він.

За словами Новікова, "щоразу, коли найближчим часом говоритимуть, що ДБР очікує Порошенка на допит, це має сприйматися так, що вони запланували ще якесь шоу".

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

Теги: #адвокати #порошенко #слідство
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:51 24.01.2022
Перехресний допит Порошенка та Медведчука заплановано на вівторок, 25 січня

Перехресний допит Порошенка та Медведчука заплановано на вівторок, 25 січня

15:44 24.01.2022
ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

15:12 24.01.2022
Майже половина українців вважає обвинувачення Порошенка у держзраді політичним переслідуванням – КМІС

Майже половина українців вважає обвинувачення Порошенка у держзраді політичним переслідуванням – КМІС

11:56 24.01.2022
"Євросолідарність" просить провести у вівторок закрите засідання Ради через ескалацію російської агресії - Порошенко

"Євросолідарність" просить провести у вівторок закрите засідання Ради через ескалацію російської агресії - Порошенко

19:25 23.01.2022
Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

15:38 22.01.2022
Порошенко: Інтереси держави – понад усе, закликаю всіх до єдності заради України

Порошенко: Інтереси держави – понад усе, закликаю всіх до єдності заради України

14:34 21.01.2022
Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

11:40 21.01.2022
Апеляції на арешт майна Порошенка буде розглянуто 3 лютого - адвокат Головань

Апеляції на арешт майна Порошенка буде розглянуто 3 лютого - адвокат Головань

11:30 21.01.2022
Апеляції захисту і прокуратури на запобіжний захід Порошенку розглядатимуть наступного тижня – адвокат Новіков

Апеляції захисту і прокуратури на запобіжний захід Порошенку розглядатимуть наступного тижня – адвокат Новіков

17:11 20.01.2022
Київрада закликала перших осіб держави припинити тиснути на місцеве самоврядування та політичних опонентів, зокрема Порошенка

Київрада закликала перших осіб держави припинити тиснути на місцеве самоврядування та політичних опонентів, зокрема Порошенка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перехресний допит Порошенка та Медведчука заплановано на вівторок, 25 січня

Кабмін має намір провести позачергове засідання у понеділок увечері - джерело

ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

Зеленський скликає засідання РНБО на 17:00, планується розглянути питання щодо захисту нацбезпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз

НАТО на тлі нарощування РФ військового угруповання біля України приводить війська у боєготовність

ОСТАННЄ

Кабмін має намір провести позачергове засідання у понеділок увечері - джерело

У Запоріжжі анонім повідомив про мінування всіх шкіл та дитсадків, евакуйовано тисячі дітей

Президент ПАРЄ закликав РФ до деескалації ситуації на кордоні з Україною

Зеленський обговорив із президентом Євроради питання підготовки превентивних європейських санкцій проти РФ

НАТО відправить до Литви нові контингенти у відповідь на російські війська, що направляють до Білорусі

Голова ВООЗ попередив, що говорити про кінець пандемії COVID-19 ще зарано

У Раді зареєстровано проект постанови про звернення до світової спільноти стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Росії

Джонсон: Вторгнення РФ в Україну спричинить кровопролитний запеклий конфлікт, але його ще можна уникнути

Зеленський скликає засідання РНБО на 17:00, планується розглянути питання щодо захисту нацбезпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз

Посольство Франції готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА