Порошенко не даватиме показань слідству - адвокати

Адвокати п'ятого президента України (2014-2019 рр.), народного депутата Петра Порошенка заявляють, що Порошенко не даватиме показань слідству у вугільній справі.

"Порошенко вже дав показання у червні минулого року у цій справі. І від будь-якої співпраці зі слідством надалі ми маємо намір відмовитися… Тобто показань, по суті, і не буде. І надалі у нас немає намірів, і ми не радимо Петру Порошенку брати участь у будь-яких допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленого заздалегідь часу", - сказав адвокат Ілля Новіков на брифінгу у Києві у понеділок.

Він пояснив, якщо справа не може розслідуватися за відсутності показань підозрюваного, то "це не слідство, а щось несерйозне".

Адвокат Ігор Головань пояснив, що відмова від дачі показань - це право, давати показання у справі не є обов'язком.

Адвокати звернули увагу на те, що виклики на слідчі дії мають бути щонайменше за три дні до дати проведення слідчих дій.

Як повідомлялося, Новіков повідомив про запланований у Державному бюро розслідувань (ДБР) у вівторок перехресний допит Порошенка та народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. "Нам офіційно повідомляють, що нібито на завтра заплановано так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. І наша думка, що вся ця справа має на меті виключно PR-ефекти і саме заради того, щоб ЗМІ… мали можливість зробити таку картинку, відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять до будівлі ДБР", - сказав він.

За словами Новікова, "щоразу, коли найближчим часом говоритимуть, що ДБР очікує Порошенка на допит, це має сприйматися так, що вони запланували ще якесь шоу".

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.