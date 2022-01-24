США починають скорочення персоналу свого посольства в Україні через "загрози" від РФ

Держдепартамент США ухвалив рішення скоротити чисельність свого посольства в Україні за рахунок категорії найманих працівників, а також членів сімей дипперсоналу у зв'язку із "військовими загрозами" з боку Росії.

"Державний департамент 23 січня 2022 року дозволив добровільний від'їзд найманих співробітників посольства США в Києві, а також дав вказівку про виїзд членів їхніх сімей (...) у зв'язку з загрозою воєнних дій з боку Росії, що зберігається", - йдеться в заяві держдепу.

Одночасно відомство рекомендувало громадянам США, що перебувають в Україні, подумати про те, щоб залишити територію країни комерційними рейсами.

У заяві держдепу наголошується, що на тлі "загроз російських військових дій", що зростають, поширення коронавірусної інфекції, а також "рівня злочинності та цивільних заворушень", що відбуваються в різних районах України, включно з Києвом, дій, "які іноді переростають у насильство", не рекомендується американським громадянам відвідувати країну.

Водночас, як заявила журналістам представник держдепу, посольство у Києві залишиться відкритим та скорочення чисельності персоналу посольства не є евакуацією. Цей крок розглядався протягом деякого часу, він не відображує послаблення підтримки України з боку США, зазначили офіційні особи.