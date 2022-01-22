Події

15:47 22.01.2022

Рятувальники загасили пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

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Рятувальники загасили пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

Пожежу, що виникла в суботу вранці на даху п'ятиповерхової будівлі колишньої бібліотеки Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого на вул. Пушкінська, 77, у Харкові, ліквідовано.

"О 12:25 пожежу було локалізовано, о 14:20 - повністю ліквідовано", - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, повідомлення про загоряння надійшло о 10:00. До місця події за підвищеним номером складності були направлені підрозділи ДСНС (15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 людей особового складу). Станом на 11:45 площа пожежі становила близько 400 м кв.

Жертв і постраждалих немає.

Теги: #бібліотека #пожежа #харків
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