Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

Офіс генерального прокурора України в п'ятницю вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу до п'ятого президента України (2014-2019 рр.), народного депутата Петра Порошенка у вигляді особистого зобов'язання.

"Прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Офісу генпрокурора.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду. Адвокат Ілля Новіков повідомив, що апеляції на рішення суду щодо запобіжного заходу Порошенку, подані і захистом, і прокуратурою, буде розглянуто наступного тижня.