СБУ заблокувала "фінансовий центр" у Луганську, який сім років сплачував податки до "бюджету ЛНР"

Служба безпеки України викрила та заблокувала механізм фінансування окупаційних органів влади у Луганській області шляхом незаконного переказу коштів.

"Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка "спеціалізувалася" на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою лише через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень", - повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, зокрема зловмисники сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР".

"За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи "фінансовий центр" надавав клієнтам послуги із переведення у готівку коштів із карток українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій", - зазначається у повідомленні.

Під час обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, співробітники СБУ вилучили у спільників "фінансистів" понад 300 банківських карток клієнтів - "переселенців", які фактично проживають або вже померли на тимчасово окупованій території, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, чорну бухгалтерію, а також готівку у різних валютах, загальна сума яких в еквіваленті становить майже 6 млн грн.

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора "фінансового центру". Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до оборудки.