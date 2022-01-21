Події

12:57 21.01.2022

СБУ заблокувала "фінансовий центр" у Луганську, який сім років сплачував податки до "бюджету ЛНР"

2 хв читати
СБУ заблокувала "фінансовий центр" у Луганську, який сім років сплачував податки до "бюджету ЛНР"

Служба безпеки України викрила та заблокувала механізм фінансування окупаційних органів влади у Луганській області шляхом незаконного переказу коштів.

"Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка "спеціалізувалася" на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою лише через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень", - повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, зокрема зловмисники сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР".

"За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи "фінансовий центр" надавав клієнтам послуги із переведення у готівку коштів із карток українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій", - зазначається у повідомленні.

Під час обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, співробітники СБУ вилучили у спільників "фінансистів" понад 300 банківських карток клієнтів - "переселенців", які фактично проживають або вже померли на тимчасово окупованій території, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, чорну бухгалтерію, а також готівку у різних валютах, загальна сума яких в еквіваленті становить майже 6 млн грн.

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора "фінансового центру". Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до оборудки.

Теги: #сбу #лнр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:27 20.01.2022
CБУ запобігла диверсії бойовиків на Донеччині, біля залізничної колії виявлено тайник із вибухівкою

CБУ запобігла диверсії бойовиків на Донеччині, біля залізничної колії виявлено тайник із вибухівкою

10:48 18.01.2022
СБУ за минулий рік нейтралізувала понад 2 тисячі кібератак на урядові ресурси України

СБУ за минулий рік нейтралізувала понад 2 тисячі кібератак на урядові ресурси України

15:28 17.01.2022
СБУ спростувала заяву Лукашенка про нібито скупчення "націоналістів-радикалів" на кордоні з Білоруссю

СБУ спростувала заяву Лукашенка про нібито скупчення "націоналістів-радикалів" на кордоні з Білоруссю

07:08 15.01.2022
Помер екс-глава СБУ Леонід Деркач

Помер екс-глава СБУ Леонід Деркач

20:48 14.01.2022
СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти органів держвлади України

СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти органів держвлади України

18:01 14.01.2022
У СБУ назвали помилкові повідомлення про мінування інструментом гібридної агресії РФ

У СБУ назвали помилкові повідомлення про мінування інструментом гібридної агресії РФ

09:52 14.01.2022
СБУ та Держспецзв'язку розслідують обставини хакерської атаки на урядові сайти, "Дія" вже працює

СБУ та Держспецзв'язку розслідують обставини хакерської атаки на урядові сайти, "Дія" вже працює

15:48 13.01.2022
Суд засудив до 8 років ув'язнення командира спецпідрозділу бойовиків

Суд засудив до 8 років ув'язнення командира спецпідрозділу бойовиків

17:45 12.01.2022
СБУ викрила шахраїв, які підробили документ із підписом голови кібердепартаменту служби

СБУ викрила шахраїв, які підробили документ із підписом голови кібердепартаменту служби

10:16 11.01.2022
СБУ протягом 2021 року повідомила про підозри понад 60 організаторам фейкового "референдуму" 2014 року в Луганській області

СБУ протягом 2021 року повідомила про підозри понад 60 організаторам фейкового "референдуму" 2014 року в Луганській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

БУДЬ-ЯКЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ В УКРАЇНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСШТАБІВ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ВТОРГНЕННЯМ, РЕАКЦІЯ БУДЕ ПОТУЖНОЮ - БЛІНКЕН

КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

Переговори Блінкена та Лаврова в Женеві завершилися, зустріч тривала менше запланованого

СБУ затримала студента криворізького коледжу, який повідомив про мінування навчального закладу

ОСТАННЄ

Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року

БУДЬ-ЯКЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ В УКРАЇНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСШТАБІВ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ВТОРГНЕННЯМ, РЕАКЦІЯ БУДЕ ПОТУЖНОЮ - БЛІНКЕН

КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

У Варшаві заявляють про повну підтримку України з боку Польщі

РФ на зустрічі в Женеві почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки

Українські парламентарі мають намір оскаржити у ПАРЄ повноваження російської делегації та висунути Мезенцеву на посаду президента Асамблеї

У Німеччині знайдено поховання українських солдатів, яких 80 років вважали зниклими безвісти

Переговори Блінкена та Лаврова в Женеві завершилися, зустріч тривала менше запланованого

Кличко подолав COVID-19

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА