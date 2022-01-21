Події

07:43 21.01.2022

У Грузії близько 70% випадків COVID-19 припадають на штам "омікрон", у Тбілісі - 80%

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У Грузії близько 70% випадків COVID-19 припадають на штам "омікрон", у Тбілісі - 80%

Заступник голови Національного центру з контролю за захворюваннями Грузії Паата Імнадзе заявив у четвер увечері, що в Тбілісі 80% нових випадків зараження коронавірусом припадають на штам "омікрон", у середньому в країні - 70%.

"Сьогодні в Тбілісі вже до 80% - це "омікрон". У регіонах Грузії поки що варіюється від 40 до 60%. (...) Але в середньому в країні 70%, що циркулює - це "омікрон"", - сказав Імнадзе в ефірі Першого каналу Суспільного мовника Грузії.

Раніше в четвер МОЗ Грузії повідомляло, що за останню добу в країні було виявлено 6 тис. 351 новий випадок зараження COVID-19, померло 27 хворих.

Напередодні в Грузії було зафіксовано рекордну з початку пандемії кількість випадків зараження COVID-19 за добу - 8 тис. 728, а на день раніше повідомлялося про 7 тис. 521 новий випадок.

Загалом з початку пандемії в Грузії підтверджено 1 мільйон 21 тис. 943 випадки зараження, загалом померло 14 тис. 582 особи.

 

 

Теги: #грузія #тбілісі #дані #коронавірус
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