Події

07:22 21.01.2022

Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень військовослужбовців до сусідніх з Україною країн НАТО

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Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень військовослужбовців до сусідніх з Україною країн НАТО

Ще сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені в сусідні з Україною країни Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як "стримувальний фактор" для Росії, повідомляє The Times з посиланням на джерела в британському міністерстві оборони.

Згідно з планами, які обговорюються в оборонному відомстві, Велика Британія розглядає можливість посилення свого військового контингенту в країнах Східної Європи "сотнями" військовослужбовців.

За даними видання, члени НАТО провели переговори на високому рівні щодо того, чи слід посилити свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Газета нагадує, що наразі Велика Британія очолює бойову групу чисельністю 1,2 тис. осіб в Естонії, де має 830 військовослужбовців, танки, бойові броньовані машини, самохідну артилерію, інженерну групу, засоби протиповітряної оборони та розвідки.

У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у рамках місії НАТО щодо посилення передової присутності.

У середу стало відомо, що восьмий за останні три дні рейс в Україну виконали важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС. До цього, у понеділок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, під час виступу в парламенті, заявив, що Сполучене Королівство поставить Україні протитанкові озброєння.

 

 

Теги: #британія #європа #нато #контингент
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