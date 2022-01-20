Секретаріат мовного омбудсмена не зафіксував відсутності українських версій друкованих ЗМІ у точках продажу

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови не зафіксував порушень норми щодо обов'язкової наявності української версії друкованих ЗМІ у точках продажу.

"16 січня 2022 року набула чинності стаття 25 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої є обов'язковою наявність української версії друкованих ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження та наявність у кожній точці продажу щонайменше 50% назв видань державною мовою", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

У зв'язку з чим секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови розпочав моніторинг дотримання законодавства у цій сфері. Під час першого етапу, що проводився протягом 18 січня у м. Києві, оглянуто точки розповсюдження у мережах супермаркетів "Новус", "Ашан", "Сільпо", "Варус", а також біля станцій метро "Вокзальна", "Житомирська" , "Академмістечко", "Героїв Дніпра".

"Із приємністю констатуємо, що видань, які вийшли після 16 січня і не мають української версії, у місцях продажу не зафіксовано", - зазначають у відомстві.

Уповноважений Тарас Кремінь констатував, що основні видавці виконують норму закону, а багато з них перейшли на видання газет та журналів виключно державною мовою.

Під час моніторингу також встановлено, що загалом і розповсюджувачі дотримуються норми про обов'язкову наявність щонайменше 50% екземплярів видань українською мовою. "У деяких точках продажу ТОВ "Видавничий дім 7я", ТОВ "Видавництво Кузя", ТОВ "Мега-прес", ТОВ "Бурда дистриб’юшенс сервісиз Україна" не виявилося екземплярів українською мовою газет та журналів, але це, на нашу думку, скоріше пов'язано з недостатнім тиражем примірників українською мовою в умовах перехідного періоду", - йдеться у повідомленні.