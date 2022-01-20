Події

07:27 20.01.2022

США розглядатимуть як вторгнення перетин російськими військами українського кордону

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США розглядатимуть як вторгнення перетин російськими військами українського кордону

Будь-яке перетинання російськими військами кордону з Україною розглядатиметься Вашингтоном як вторгнення, заявила представник Білого дому Джен Псакі.

"Якщо якісь російські війська перейдуть кордон з Україною, це буде новим вторгненням, і воно зіткнеться зі швидкою, суворою та єдиною відповіддю Сполучених Штатів та наших союзників", - йдеться у заяві чиновника.

При цьому вона наголосила, що "це ясно дав зрозуміти президентові Росії президент Байден".

Псакі сказала, що Байден "за багаторічним досвідом знає, що росіяни мають великий арсенал агресивних дій".

Вони крім безпосередньо військових містять "кібератаки і воєнізовану тактику".

Вона додала, що на пресконференції, що завершилася, Байден підтвердив, що "ці акти російської агресії" також чекає "рішуча, і єдина відповідь".

Як повідомлялося, на пресконференції президент США попередив, що Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками для її економіки у разі, якщо вторгнеться до України.

"Якщо вони зроблять (в Україні - ІФ) те, що вони здатні зробити, це стане катастрофою для Росії. Наші союзники і партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", - заявив він.

Президент наголосив, що керівництво РФ "ніколи не стикалося з такими санкціями, які США обіцяють запровадити".

 

 

Теги: #вторгнення #сша #росія #україна
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