Події

07:07 20.01.2022

У Харкові суд узяв під варту кримінального авторитета "Гончарика"

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У Харкові суд узяв під варту кримінального авторитета "Гончарика"

Дзержинський райсуд Харкова в середу обрав запобіжний захід кримінальному авторитету на прізвисько Гончарик, підозрюваному у вимаганні 250 тис.дол (ч.4 ст.189 КК України).

"Дзержинським районним судом Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави на 60 діб", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, 17 січня в Харкові оперативники облуправління стратегічних розслідувань та слідчі ГУ Нацполіції в області за силової підтримки КОРД затримали кримінального авторитета на прізвисько Гончарик. За даними досудового слідства, затриманий, погрожуючи фізичною розправою та знищенням майна, вимагав у місцевого підприємця 250 тис. дол. неіснуючого боргу. Правоохоронці затримали здирника після передачі частини необхідної суми (150 тис. дол).

 

 

Теги: #суд #харків
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