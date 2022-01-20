Україна навряд чи незабаром вступить до НАТО
Президент США Джо Байден заявив, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатись до НАТО, оскільки для цього потрібно виконати низку умов.
"Приєднання України до НАТО найближчим часом є малоймовірним", - заявив Байден.
Це, за словами американського президента, пов'язано з тим, скільки роботи доведеться зробити Україні в галузі демократії та "низку інших речей, які там відбуваються". Крім того, він нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів альянсу.