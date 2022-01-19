Події

18:11 19.01.2022

Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу

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Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершити фінальний етап конкурсу.

"Президент Зеленський продовжує просувати важливі зусилля з проведення реформ, зокрема нещодавню судову реформу, незважаючи на зовнішні виклики й тиск, з якими він стикнувся. Я хотів би закликати комісію з відбору керівництва САП здійснити останній крок в їхній роботі без затримок і фіналізувати відбір", - сказав Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.

Він додав, що однією з давніх цілей Москви було "посіяти розбіжності в Україні, щоб українцям було складніше працювати разом, реалізовувати свої демократичні амбіції".

"Україна має уникати будь-яких дій, що допомагають Росії в її цинічних зусиллях. Не дозвольте Росії розділити вас. Це означає, що лідери всередині й поза українським урядом повинні відкласти свої розбіжності в ім'я спільного національного інтересу та працювати разом, щоб підготуватися до можливих важких днів", - наголосив Блінкен.

Теги: #сап #блінкен
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