Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання з вилученням паспорта, політик заявив про перешкоджання його діяльності

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко заявляє, що рішення суду відпустити його під особисті зобов'язання з вилученням паспорта для виїзду за кордон перешкоджає його політичній діяльності.

Після засідання адвокат Ігор Головань зачитав рішення суду: "Застосувати щодо Порошенка особисті зобов'язання... прибувати за викликом слідчого... здати на зберігання документи, які дають право виїзду за кордон".

У свою чергу Порошенко, звертаючись до журналістів і присутніх у залі засідання, сказав: "Вони не сподівалися на арешт, вони намагалися перешкоджати моїй діяльності... дискредитувати мене в очах виборців... світу".

Він заявив, що має намір продовжувати свою політичну діяльність, "включно з міжнародною діяльністю".