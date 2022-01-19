Події

14:26 19.01.2022

Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання

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Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання

Печерський районний суд Києва обрав п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді особистих зобов'язань.

Таке рішення суд ухвалив у середу, не задовольнивши клопотання прокуратури, яка просила обрати для Порошенка тримання під вартою з альтернативою застави сумою 1 млрд грн.

"Відмовити в задоволенні клопотання... Взяти під особисті зобов'язання", - сказав суддя.

У свою чергу після засідання Порошенко сказав журналістам: "Єдина фраза, яку ми почули, – це особисті зобов'язання і відсутність арешту".

Порошенко подякував своїй команді за підтримку. "Ніхто не хоче стає Родіоном Кірєєвим, який решту життя проводитиме в Росії. І судді це розуміють", - сказав Порошенко, коментуючи рішення суду.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора й ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Уранці 17 січня Порошенко повернувся в Україну та прибув до Печерського районного суду м. Києва для обрання запобіжного заходу.

Протягом понеділка суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура просила суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн, захист наполягав на тому, що Порошенко не має статусу підозрюваного, переслідування мають політичний характер і не є юридично обґрунтованими. Також адвокати заявляли про необхідність відкриття кримінального провадження за фактом притягнення до відповідальності завідомо невинуватого.

Суддя заслухав учасників процесу й пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Ухвалу за клопотанням 17 січня оголошено не було, засідання перенесли на 14.00 19 січня, юридично з понеділка по середу суддя перебував у нарадчій кімнаті.

Теги: #порошенко #суд #зобовязання
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