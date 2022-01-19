Події

09:34 19.01.2022

Блінкен: Безкарність Росії в Україні призведе до підриву демократії у всьому світі

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Блінкен: Безкарність Росії в Україні призведе до підриву демократії у всьому світі

Безкарність Росії в її агресії проти України розв'яже руки іншим автократіям у всьому світі та стане рецептом підриву демократії, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Звісно, Україна важлива сама по собі. Ми багато років підтримували її суверенітет, територіальну цілісність та незалежність - ви чули цю формулу багато разів", - зазначив Блінкен у подкасті Save America, відповідаючи на запитання, чому США приділяють так багато уваги подіям в Україні.

Водночас, пояснив він, значення того, що відбувається, "набагато більше, ніж Україна".

"Бо те, що відбувається, - це одна країна, Росія, яка своїми діями каже, що може просто змінювати межі своїх сусідів силою, може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення, з ким вони можуть вступати до союзів, а не люди цієї країни через їхній обраний уряд", - зазначив Блінкен.

Росія, наголосив він, вважає, що це нормально - мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни.

"Якщо ми залишимо це безкарним, я гадаю, ми відкриємо велику скриньку Пандори - і це стосується не лише України. У світі є інші автократичні країни, як Росія, які скажуть: ми теж так робитимемо. І це буде рецепт конфлікту, рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії", - сказав Блінкен.

Теги: #блінкен #росія #україна
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