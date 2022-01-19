П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав західних партнерів надати Україні більше зброї та впровадити потужні санкції проти РФ, повідомила пресслужба "Євросолідарності".

"Те, що нам потрібно на сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям. А Україну варто робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно із засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання", - сказав Порошенко в інтерв'ю телеканалу CNN.

Він зазначив, що Україна має позитивний досвід за лінією міністерства оборони Великої Британії (Велика Британія поставила до України партію легких протитанкових засобів - ІФ).

Порошенко зазначив, що чим більше допомоги отримуватиме Україна, тим більше шансів не мати російської агресії. Він переконаний, що для зміцнення внутрішньої єдності необхідно консолідувати всі демократичні сили і на чолі з президентом Володимиром Зеленським провести зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибуде до України з візитом.

"Маємо наразі збільшити ціну, яку завдяки "пекельним санкціям" проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України - тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно захищатимемо нашу землю. Варто також зупинити "Північний потік-2", який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО", - резюмував Порошенко.