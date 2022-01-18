Події

20:53 18.01.2022

ВООЗ закликає до пильності через можливість появи нових варіантів COVID-19

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ВООЗ закликає до пильності через можливість появи нових варіантів COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що можлива поява нових варіантів COVID-19, тому необхідно зберігати пильність і координацію дії, заявив у вівторок гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Ця пандемія ще далека від завершення, і при неймовірному зростанні "омікрону" в усьому світі, можливо, з'являться нові варіанти, тому спостереження і оцінка залишаються дуже важливими", - заявив Гебреєсус на прес-конференції.

Він додав, що вакцини можуть бути менш ефективними для запобігання поширенню "омікрону" порівняно з попередніми варіантами. Проте вони, як і раніше, запобігають розвитку серйозного перебігу захворювання і летальним випадкам.

Теги: #воз #попередження #варіанти
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