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20:08 18.01.2022

Канада почула прохання України про постачання військового обладнання й ухвалить рішення у встановлені терміни

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Канада почула прохання України про постачання військового обладнання й ухвалить рішення у встановлені терміни

Канада почула прохання України про постачання військового обладнання й ухвалить рішення у встановлені терміни, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Питання військового обладнання (military equipment – ІФ). Ми почули гучні та зрозумілі вимоги з боку українського уряду. Багато офіційних осіб тут знову заявили про цю вимогу. Ми знаємо, що важливо відіграти нашу роль у цьому контексті. Тому ми розглядаємо опції та ухвалимо рішення у встановлені терміни", - сказала Жолі на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.

Жолі додала, що нарощування військової присутності Росією навколо України неприйнятне.

"Ми знаємо, що Росія розпочала кампанію дезінформації та пропаганди. Ми маємо переконатися, що сигнал зрозумілий. Нарощування військової присутності Росією навколо України неприйнятне. Росія є агресором, і ми переконаємося, що стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Ми проводимо переговори через НАТО, ОБСЄ, будь-які форми дипломатичних каналів з усіма сторонами, зокрема з Росією, щоб переконатися, що в нас є дипломатичне рішення", - зазначила глава МЗС.

Теги: #військове #канада #обладнання
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