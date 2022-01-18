Міністр оборони ФРН вважає Росію агресором

Новий глава міністерства оборони ФРН Крістіне Ламбрехт назвала Росію агресором і підтримала подвійну стратегію НАТО щодо стримування та діалогу.

"Загроза з боку Росії зберігається і ставить НАТО перед викликами. Російський рух біля українського кордону порушує всі правила мирного співіснування. Ми не забули: агресор - це Росія", - сказала вона журналістам у Берліні у вівторок за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За її словами, у Росії "немає права вето щодо сусідніх держав" та їх прагнення вступати в ті чи інші альянси.

Ламбрехт підтримала подвійний курс НАТО на стримування та "змістовний діалог".

"Саме так ми і діятимемо", - пообіцяла вона.