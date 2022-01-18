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18:43 18.01.2022

Про четверту дозу вакцини від COVID-19 для всіх не йдеться - європейський регулятор

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Про четверту дозу вакцини від COVID-19 для всіх не йдеться - європейський регулятор

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) вважають, що на сьогодні немає потреби у вакцинації четвертою дозою вакцини проти COVID-19 для всіх людей, заявив керівник відділу EMA з вакцинації та боротьби з інфекціями Марко Кавалері у вівторок на прес-конференції.

"Наразі немає підстав, клінічних і практичних даних для необхідності вакцинації четвертою дозою всього населення наявними вакцинами", - зазначив Кавалері.

Раніше він заявив, що за частого застосування "бустерних" щеплень "може скластися ситуація, коли можуть виникнути проблеми з імунною відповіддю".

"Нам важливо не перевантажувати імунну систему щепленнями", - сказав Кавалері.

Крім того, він припустив, що можлива "втома населення через необхідність частих "бустерних" уколів".

У зв'язку з цим Кавалері зазначив, що слід виробити стратегію з імунізації жителів уже після нинішньої хвилі бустерних уколів.

При цьому він зазначив, що якщо йдеться про особливо вразливі верстви населення, то для них потрібна окрема стратегія з імунізації.

У свою чергу провідний фахівець США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі на онлайновому форумі в Давосі заявив, що немає відомостей про те, що повторний, четвертий бустер якимсь чином може завадити імунній системі.

Теги: #вакцинація #covid_19 #ema
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