Forbes вніс білоруську письменницю Світлану Алексієвич до списку найуспішніших жінок старших 50 років

Американський журнал Forbes вніс білоруську письменницю, Нобелівського лауреата з літератури Світлану Алексієвич до списку 50 найуспішніших жінок старше 50 років у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка).

"У 2015 році Алексієвич стала першою жінкою з Білорусі, яка отримала Нобелівську премію з літератури. Критик диктаторських режимів, її роботи про радянське та пострадянське життя отримали високу оцінку за те, що вони зосереджені на особистостях і глибинній гуманності людей, які опинилися у кризових ситуаціях", - ідеться на сайті видання.

"У 2020 році Алексієвич приєдналася до ради, яка виступає за мирне передання влади на президентських виборах у Білорусі. Вона була її єдиною учасницею, яку не заарештували за участь, і восени 2020 року виїхала з Білорусі до Німеччини", - зазначили у Forbes.

Як наголошує видання, "жінки у всьому світі доводять, що 50 років і старше - це нове золоте століття".

У списку представлені успішні засновниці організацій, ділові та політичні лідери, науковці та представниці творчої сфери.