Рятувальники відшукали в районі гори Піп Іван у Карпатах травмованого туриста

У районі гори Піп Іван у Карпатах (Івано-Франківська обл.) травмувався та втратив орієнтир турист, йому надали допомогу рятувальники ДСНС. На вівторок намічено спуск туриста з гір.

"17 січня о 14:50 до ДСНС надійшло повідомлення від компанії "Гармін" (США) про те, що на горі Піп Іван за визначеними координатами (орієнтовно 200 м від вершини) травмувався та втратив орієнтир турист Даніел Волошин (громадянин Польщі). О 16:12 група рятувальників ДСНС знайшла туриста в задовільному стані та супроводила до рятувального поста ДСНС "Явірник", – йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок уранці.

Наголошується, що через ускладнені погодні умови у горах спуск туриста заплановано на 18 січня.

До рятувальних робіт залучали групу рятувальників ДСНС у складі трьох осіб.