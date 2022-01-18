Правоохоронці Запорізької області розслідують кілька кримінальних проваджень за фактами тяжких злочинів, вчинених стосовно неповнолітніх

Поліція Запорізької області розслідує одразу кілька кримінальних проваджень, відкритих за фактами тяжких злочинів, вчинених стосовно неповнолітніх дітей, двоє з яких загинули.

Як повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області, увечері 17 січня під час реанімаційних заходів в автомобілі швидкої допомоги померла 4-місячна дівчинка, яка перебувала в антисанітарних умовах у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Патріотичній у м. Запоріжжі.

Медиків до дитини викликав знайомий її матері. За його словами, жінка пішла з дому, залишивши новонароджену дочку. Слідство встановило ознаки неналежного харчування дитини та відсутності елементарних гігієнічних умов її утримання.

Мати померлої дівчинки раніше притягували до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. Наразі її місцезнаходження не встановлено.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Також 16 січня в с. Радивонівка Мелітопольського району (Запорізька обл.) знайдено мертвим 11-річного підлітка, який зник у серпні 2020 року. Тіло хлопчика, залите бетоном, було виявлено на території одного з приватних будинків у погребі.

За інформацією правоохоронців, у його вбивстві підозрюють двох чоловіків 25 та 45 років, яких 17 січня поліція затримала в Запоріжжі.

За даними слідства, злочинці викрали хлопчика та протягом двох тижнів силою утримували у підвалі приватного будинку. Дитина померла від травм, отриманих унаслідок побиття.

Затриманим пред'явлено підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, викрадення та позбавлення волі людини.

Також, за інформацією ГУ Нацполіції у Запорізькій області, встановлено нові обставини жорстокого знущання групи підлітків над 14-річним однолітком у смт Кушугум (Запорізька обл.).

Як повідомлялося, 15 січня шестеро підлітків віком від 12 до 15 років заманили свого колишнього однокласника до приватного будинку, де кілька годин знущалися з нього.

Поліція кваліфікувала злочин як "катування". Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 КК України.

17 січня за цим фактом відкрито ще два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій) та ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство).

Двох учасників злочину – 15-річних учнів кушугмського навчального закладу – затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Найближчим часом за погодженням із Запорізькою окружною прокуратурою вирішуватиметься питання щодо повідомлення неповнолітнім фігурантам злочину про підозру та обрання запобіжних заходів.

Санкція кримінальних статей, за якими розслідують справу, передбачає покарання до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.