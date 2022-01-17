Бербок про "Північний потік-2": Якщо буде ескалація з боку РФ, Німеччина і партнери вживатимуть відповідних заходів

Німеччина має намір разом із партнерами вживати заходів у контексті реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2" у разі подальшої ескалації ситуації з боку РФ, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Щодо "Північного потоку-2", наразі цей проект не повністю реалізується, тому процес сертифікації наразі припинено. Водночас... він має геополітичні нюанси, про це ми говоримо весь час. Тому ми підтримуємо спільну заяву Німеччини з США і говоримо: якщо буде подальша ескалація з боку РФ, будемо з нашими партнерами вживати відповідних заходів", - сказала Бербок на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у понеділок, відповівши на запитання, чи є "Північний потік-2" економічним або політичним проектом.

Вона наголосила, що новий уряд Німеччини у коаліційній угоді чітко дав зрозуміти, що для енергополітичних питань у Німеччині діє європейське енергетичне право.