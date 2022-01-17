Події

11:03 17.01.2022

Порошенко прибув до Печерського суду Києва, де йому оберуть запобіжний захід

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Порошенко прибув до Печерського суду Києва, де йому оберуть запобіжний захід

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко приїхав до Печерського районного суду м. Києва, де відбудеться засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Порошенко прибув до будівлі суду приблизно о 10:50 у супроводі членів фракції "Євросолідарність". Біля будівлі суду його зустріли декілька сотень людей, які підтримують п'ятого президента. Зокрема, вони скандували "Порошенко!" та "Порох є - дамо вогню".

Наразі Порошенко виступає перед учасниками акції біля входу до будівлі суду. З ним поруч його дружина - Марина Порошенко.

Теги: #порошенко #суд
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