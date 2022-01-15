Події

14:44 15.01.2022

Українські полярники відкопують станцію "Академік Вернадський" після снігопадів

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Українські полярники відкопують станцію "Академік Вернадський" після снігопадів

Українські полярники зайнялися прибиранням снігу на антарктичній станції "Академік Вернадський", повідомив Національний антарктичний науковий центр у соцмережі Facebook.

Зазначається, що в грудні 2021 року рівень снігового покриву на станції став рекордним за останні 20 років. Зокрема, 24 і 25 грудня його висота була 3 метри.

"З нового року снігопади майже припинилися, але тепер нашим полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції", - наголошується в повідомленні.

Так, зимівники й учасники сезонної експедиції вже кілька тижнів звільняють територію "Вернадського" від снігового полону.

"До речі, до роботи долучилися і французькі гості, які нещодавно приїхали на "Вернадський" для проведення досліджень", - повідомили в центрі.

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова.

Теги: #полярники #академік_вернадський
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