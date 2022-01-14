Події

19:05 14.01.2022

У США запідозрили Росію в підготовці диверсій в Україні з метою виправдати військове вторгнення

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У США запідозрили Росію в підготовці диверсій в Україні з метою виправдати військове вторгнення

Росія направила в Україну групу диверсантів, щоб здійснити там провокації в разі, якщо Москві знадобиться привід для вторгнення на українську територію, повідомляють у п'ятницю американські ЗМІ з посиланням на неназваного представника адміністрації США.

"Сполучені Штати мають інформацію, згідно з якою Росія розмістила групу розвідників, щоб ті могли здійснити диверсії на сході України. Мета цього - створити привід для вторгнення", - повідомляє CNN.

Співрозмовник журналістів пояснив, як зазначає телеканал, що йдеться нібито про диверсантів, навчених бойових дій у міських умовах та застосування вибухівки. Передбачається, що їхнім можливим завданням є акти саботажу проти проросійських сил в Україні.

Співробітник адміністрації США пояснив, що, на думку Вашингтона, РФ може піти на вторгнення в Україну, "якщо вони не зможуть досягти своєї мети через дипломатію".

"Російські військові планують розпочати ці дії (диверсії - ІФ) за кілька тижнів до військового вторгнення, яке могло б розпочатися між серединою січня та серединою лютого", - сказав він.

Associated Press зазначає з посиланням на американську адміністрацію, що в РФ, на думку США, "розпочали кампанію з дезінформації через соцмережі, щоб виставити Україну в образі агресора", що готує атаки на проросійські сили на сході України.

Агентство пише, що, як вважають США, РФ, у разі проведення диверсій в Україні, звинуватить у них Київ.

Теги: #сша #росія #диверсії #україна
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