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09:52 14.01.2022

СБУ та Держспецзв'язку розслідують обставини хакерської атаки на урядові сайти, "Дія" вже працює

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СБУ та Держспецзв'язку розслідують обставини хакерської атаки на урядові сайти, "Дія" вже працює

Хакерську атаку на низку урядових сайтів було вчинено в ніч на п'ятницю, СБУ та Держспецзв'язку розслідують інцидент і збирають цифрові докази, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі СБУ.

"У ніч з 13 на 14 січня було вчинено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося", - поінформували в прес-службі СБУ.

При цьому в СБУ наголосили, що з метою запобігання поширенню атаки на інші ресурси, а також для локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

"Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади розслідують інцидент і збирають цифрові докази. Більшість постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом", - повідомили в прес-службі відомства.

У свою чергу прес-служба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що мобільний застосунок "Дія" працює у штатному режимі.

Теги: #держспецзвязку #сбу #хакерська_атака
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