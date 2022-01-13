Саакашвілі поскаржився, що лікування у військовому шпиталі ще більше підірвало його здоров'я

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив у четвер на процесі у Тбіліському міському суді, що під час перебування у військовому шпиталі в Горі не отримав необхідного лікування.

"Іванішвілі (мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії - ІФ) прийняв рішення вбити мене, тому що лікування, яке я отримав у горійському госпіталі, ще більше підірвало моє здоров'я. На жаль, у Грузії неможливо отримати повноцінного лікування", - сказав Саакашвілі.

Він повідомив, що декілька провідних світових медиків хочуть прибути до Грузії для його огляду, але їх не пускає чинна влада.

Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці в Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його перевели до тюремної лікарні у Тбілісі. 20 листопада Саакашвілі направили до військового шпиталю у місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних провадженнях. Затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.