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09:21 13.01.2022

У Раді нацбезпеки США назвали законопроєкт про нові санкції щодо "Північного потоку 2" контрпродуктивним

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У Раді нацбезпеки США назвали законопроєкт про нові санкції щодо "Північного потоку 2" контрпродуктивним

Законопроєкт про нові санкції через "Північний потік 2" американського сенатора Теда Круза лише підірве спроби утримати Росію від подальших загроз щодо України, вважають в адміністрації США.

"Цей законопроєкт не стримає агресії РФ і не захистить Україну", - наводить слова представника Ради національної безпеки Емілі Горн агентство Bloomberg. "Навпаки, він підірве наші зусилля зі стримування Росії і позбавить США та їхніх союзників тих важелів, які вони нині мають для того, щоб набрати політичні очки вдома", - додала Горн.

Голосування за законопроєкт, запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом, який передбачає впровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік 2", відбудеться в другій половині дня в четвер, випливає з графіка роботи верхньої палати Конгресу.

У грудні сенатор-республіканець Круз домігся від демократів проведення до 14 січня голосування щодо внесення до оборонного бюджету США поправки із санкціями проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Санкцій проти "Північного потоку 2" не були внесено до ухваленого бюджету.

Відповідно до угоди, для ухвалення законопроєкту Круза знадобиться 60 голосів.

Документ передбачає впровадження санкцій щодо організацій, відповідальних за проєктування, будівництво та експлуатацію газопроводу, а також щодо низки їхніх працівників протягом 15 днів після його ухвалення.

Раніше представник Держдепу Нед Прайс заявляв, що США виступають проти реалізації проєкту "Північний потік 2", проте впровадження санкцій проти газопроводу ослабить єдність Сполучених Штатів і Європи й не стане стримувальним для Росії фактором у її політиці щодо України. Американські ЗМІ також повідомляли, що заступник держсекретаря Вікторія Нуланд і старший радник із глобальної енергобезпеки в держдепі Амос Хохштейн намагаються переконати законодавців-демократів не підтримувати санкцій проти "Північного потоку 2".

Теги: #північний_потік_2 #сша
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