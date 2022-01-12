Кулеба провів розмову з Жолі: Україна має підтримку Канади на тлі російських погроз

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підтвердила непохитну підтримку України на тлі російських загроз уздовж кордонів, на Донбасі та в Криму, повідомила пресслужба МЗС.

"Глава канадської дипломатії наголосила на неприйнятності вимог Росії щодо надання їй гарантій невступу України до НАТО. Вона підтвердила непохитну підтримку нашої держави на тлі російських погроз та нарощування російської військової присутності вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України", – сказано у повідомленні пресслужби відомства, оприлюдненому в середу ввечері.

Водночас Кулеба та Жолі обговорили кроки щодо стримування Росії від нової хвилі агресії в Європі, зокрема втілення болючого для Москви комплексного пакету стримування, який включає політичні, економічні та безпекові заходи. Міністр подякував колезі за зусилля Канади щодо консолідації міжнародної відповіді на агресивні дії Росії.

Окремою темою розмови став подальший розвиток співпраці України та Канади в сферах безпеки та оборони.

Міністри домовилися активізувати взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака PS752 та встановлення справедливості в цій трагедії.