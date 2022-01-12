Міноборони України підвищило виплати для військових медиків

Першим етапом підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у 2022 році в Україні стало підвищення виплат для всіх категорій медичних працівників, які проходять службу або працюють у сфері оборони. Відповідний наказ підписав міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року.

"Наприкінці минулого року вдалося додатково збільшити бюджет Міноборони на 2,5 млрд грн. Як я вже наголошував, ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення у сфері оборони. Це питання для мене є одним з найбільш пріоритетних. За дорученням президента України Володимира Зеленського спільно з урядом та парламентом ми шукаємо рішення. Підвищення виплат для медиків - це перший крок. До кінця місяця у рамках першого етапу підвищення буде ще низка таких секторальних кроків", - заявив Резніков.

Він уточнив, що наразі відпрацьовується модель системної реформи грошового забезпечення, яка буде синхронізована з кадровою реформою у сфері оборони.

"Наша ціль - запустити ці реформи у 2023 році. Але протягом 2022 року ми робитимемо поступові кроки, щоб грошове забезпечення військових було достойним і конкурентним загалом щодо економіки. Вже відпрацьовані рішення за кількома військовими спеціальностями, які потребують особливої підготовки та кваліфікації. Документи будуть оприлюднені найближчими днями, але збільшені виплати нараховуються так само з 1 січня", - уточнив міністр.

Зокрема, у 2022 році на підвищення грошового забезпечення військовим лікарям буде спрямовано 527,9 млн грн. На підвищені виплати цивільним медичним працівникам на військових посадах передбачено 88,6 млн грн. Для підвищення заробітної плати цивільних медиків на невійськових посадах у системі Міноборони та Збройних сил України закладено понад 400 млн грн.

Лікар у військах із 1 січня отримуватиме "на руки" від 20 тис. грн. Фахівці з базовою та незакінченою вищою медичною освітою - від 13,5 тис. грн.