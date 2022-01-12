Події

16:55 12.01.2022

Станція метро "Театральна" у Києві відкрита після перевірки, вибухівку не знайшли

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Станція метро "Театральна" у Києві відкрита після перевірки, вибухівку не знайшли

Вибухотехніки не виявили вибухонебезпечних предметів на станції "Театральна" Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену та сполученого з нею пересадкового вузла, але продовжують перевірку станції "Вокзальна" цієї самої лінії.

"Перевірку станції "Театральна" та пересадкового вузла завершено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Водночас триває перевірка на станції "Вокзальна". Інформація про відкриття станції буде оприлюднена одразу після завершення перевірки", - повідомляється на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомлялося, станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральна", а також "Вокзальна" були тимчасово зачинені в середу через анонімний дзвінок про мінування. Пізніше з'явилося повідомлення, що на станціях "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадці вибухонебезпечних предметів не виявлено, після чого їх було відкрито для пасажирів.

Станція "Театральна" є пересадковою на станцію "Золоті ворота" Сирецько-Печерської лінії київської підземки. Інформація про мінування останньої не надходила.

Теги: #театральна #метро #станція
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