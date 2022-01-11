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22:46 11.01.2022

Єрмак на зустрічі з європейськими журналістами: Принцип "нічого про Україну без України" має бути і буде збережено

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Єрмак на зустрічі з європейськими журналістами: Принцип "нічого про Україну без України" має бути і буде збережено

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з європейськими журналістами заявив про гарантію США дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" у переговорах із Росією, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Ми отримали гарантії від президента США Джозефа Байдена та всіх наших західних партнерів, що будь-які питання щодо нашої країни та її безпеки не обговорюватимуться без її участі. І принцип "нічого про Україну без України" дотримуватиметься під час будь-яких переговорів", – сказав Єрмак під час зустрічі з журналістами, які представляють низку провідних європейських ЗМІ: Suddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Figaro, L'Opinion і Radio France (Франція), TVN (Польща)".

Керівник Офісу президента переконаний, що агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку країн, які дозволять цьому статися, і матиме незворотні наслідки.

Він зазначив, що українська влада щодня працює над зміцненням армії та обороноздатності держави і вдячна за відповідну допомогу іноземним партнерам.

Єрмак зазначив, що США вирішили брати активну участь у мирному процесі з припинення війни на Донбасі.

"Зі свого боку, Україна робить все для активізації нормандського процесу та виконання домовленостей Паризького саміту 2019 року", – йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #дипломатія #україна_сша #росія
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