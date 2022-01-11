Події

07:34 11.01.2022

Чиновники адміністрації Байдена намагаються переконати демократів не голосувати за санкції проти "Північного потоку-2"

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Чиновники адміністрації Байдена намагаються переконати демократів не голосувати за санкції проти "Північного потоку-2"

У США заступник держсекретаря Вікторія Нуланд і старший радник із глобальної енергобезпеки в держдепі Амос Хохштейн намагаються переконати законодавців-демократів не підтримувати санкції проти "Північного потоку-2", повідомляє Politico.

"Посадовці Держдепартаменту Вікторія Нуланд і Амос Хохштейн просто зараз проводять брифінг для групи сенаторів-демократів, в якому викладається позиція адміністрації щодо законопроекту про санкції проти "Північного потоку-2" Теда Круза, голосування за яким відбудеться цього тижня. Потрібно 60 голосів. Адміністрація намагається заблокувати демократів від цього", - написав журналіст видання Ендрю Десідеріо у своєму Twitter.

Він зазначив, що, схоже, позиція адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що єдність із Німеччиною та іншими союзниками зараз має першорядне значення, переконала деяких демократів.

Раніше представник держдепу Нед Прайс заявляв, що США виступають проти реалізації проекту "Північний потік-2", проте введення санкцій проти газопроводу наразі послабить єдність Сполучених Штатів і Європи і не стане стримувальним Росію фактором у її політиці щодо України.

У грудні сенатор-республіканець Тед Круз домігся від демократів проведення 14 січня голосування щодо внесення до оборонного бюджету США поправок із санкціями проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Санкції проти "Північного потоку-2" не були внесені до ухваленого бюджету.

"Ми сповнені рішучості працювати з Конгресом над надійним, сильним стримувальним фактором проти російської агресії в Україні. На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій російській агресії чи захистити Україну", - сказав Прайс.

Він додав: "Ми стурбовані тим, що у разі ухвалення цей закон лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози щодо України".

"Росія витлумачила б будь-яку зміну нашої позиції, яка випливає із санкцій щодо "Північного потоку-2", як можливість використовувати тріщину в трансатлантичних відносинах, і наша адміністрація сповнена рішучості не допустити цього", - наголосив дипломат.

 

 

Теги: #північний_потік #сша #сенатори #санкції
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