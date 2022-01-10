У Балаклії троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом

У Балаклії Харківської області у приватному будинку знайдено тіла трьох осіб (чоловіка 1958 р. н., жінки 1960 р. н. та матері чоловіка 1933 р. н.).

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про подію надійшло на номер 101 від поліцейського главку у понеділок, 10 січня, об 11:55.

"Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом. Підрозділи ДСНС не викликали. Пожежі не було", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції.