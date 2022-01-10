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12:59 10.01.2022

Засідання Комісії НАТО-Україна відбувається у важливий для європейської безпеки час - Столтенберг

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Засідання Комісії НАТО-Україна відбувається у важливий для європейської безпеки час - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що засідання Комісії НАТО-Україна відбувається у важливий для європейської безпеки час і дасть змогу скоординувати позиції перед переговорами з Росією.

"Україна - цінний і багаторічний партнер НАТО, і сьогоднішнє засідання Комісії НАТО-Україна припадає на початок важливого для європейської безпеки тижня. США і Росія зараз зустрічаються в Женеві, в середу ми проведемо засідання Ради НАТО-Росія тут у Брюсселі й у четвер – ОБСЄ. Наше засідання Комісії НАТО-Україна - своєчасна можливість обмінятися оцінками ситуації, висловити сильну політичну та практичну підтримку альянсу Україні та скоординувати дії перед дипломатичною взаємодією з Росією", - сказав Столтенберг у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Комісії НАТО-Україна, яке відбудеться за участю віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

За словами генсека альянсу, під час зустрічі з українським віце-прем'єром, яка відбулася перед засіданням, сторони обговорили ситуацію в Україні та навколо неї, тоді як Росія продовжує нарощувати військову присутність "із десятками тисяч підрозділів у бойовій готовності з серйозними можливостями".

"У п'ятницю міністри закордонних справ НАТО знову закликали Росію вивести свої війська з України та від її кордонів, продемонструвати прозорість і деескалувати ситуацію. Будь-яка подальша агресія стосовно України матиме високу політичну та економічну ціну", - нагадав позицію союзників Столтенберг.

Він знову підтвердив, що "союзники по НАТО єдині у своїй підтримці будь-якої держави".

"Це багаторічний фундаментальний принцип європейської безпеки", - наголосив генсек.

Крім того, Столтенберг схвалив той факт, що Росія погодилася на пропозицію провести засідання Ради НАТО-Росія цього тижня.

"Це позитивний сигнал. Ми сфокусуємося на питаннях європейської безпеки, прозорості, пов'язаної з військовою активністю, зниженням ризиків і контролем над озброєнням. Ми будемо слухати про занепокоєність Росії, але будь-який змістовний діалог також має відповідати на нашу занепокоєність щодо дій РФ. І має відбуватися в консультаціях з Україною, як ми це робимо сьогодні. Ми також консультуємося з іншими партнерами, зокрема з Грузією, Молдовою, Фінляндією, Швецією та ЄС", - додав він.

Теги: #столтенберг #комісія #нато
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