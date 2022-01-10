Медики Нової Зеландії стурбовані наближенням спалаху "омікрону"

Два провідні експерти з COVID-19 із Нової Зеландії висловили занепокоєння у зв'язку із загрозою серйозних наслідків спалаху "омікрону", який очікується за лічені тижні, повідомляє в понеділок видання The Guardian.

Вони відзначили, що, попри високий рівень вакцинації в Новій Зеландії, кількість дорослих, які отримали бустерну дозу вакцини, здатну протидіяти "омікрону", залишається дуже низькою, передає Guardian.

З 17 січня в Новій Зеландії планують розпочати щеплення дітей, партія вакцин від компанії Pfizer надійшла в країну минулими вихідними, нагадує The Guardian.

Експерти закликали до значного скорочення кількості людей, які мають право в'їжджати в країну, оскільки минулими вихідними серед людей, що повернулися в країну, виявили 64 випадки захворювання на коронавірус, найімовірніше "омікроном", зазначає The Guardian.

Експерти також вважають, що уряд повинен вимагати від подорожан складання тесту на антигени безпосередньо перед польотом.

Загалом у Новій Зеландії виявили понад 14,7 тис. випадків зараження коронавірусом, померло понад 50 осіб.