Події

13:17 08.01.2022

Прикордонники не пустили в Україну російського актора, що їхав зніматися

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Прикордонники не пустили в Україну російського актора, що їхав зніматися

Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" заборонили в'їзд в Україну на найближчі три роки російському актору, який прямував у країну на зйомки.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, 34-річний громадянин РФ прибув вчора в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула.

"Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу актор заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Громадянин РФ також зазначив, що їхав в Україну на зйомки.

За порушення норм українського законодавства громадянина РФ прикордонники не пропустили в Україну, крім того він отримав заборону в'їзду на найближчі три роки.

"Чоловік повернеться назад зворотним рейсом", - додали у відомстві.

Теги: #актор #заборона
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