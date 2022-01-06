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20:54 06.01.2022

Суд продовжив терміни слідства у справі про цифровий підпис Кернеса

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Суд продовжив терміни слідства у справі про цифровий підпис Кернеса

Дзержинський районний суд Харкова продовжив терміни досудового розслідування у справі про можливе підроблення підпису колишнього міського голови Геннадія Кернеса під поданням Ігоря Терехова на посаду секретаря міськради.

"Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні... за ч. 3 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 29 грудня 2022 року включно", - йдеться в ухвалі слідчої судді Людмили Рибальченко, оприлюдненій на сайті єдиного державного реєстру судових рішень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У мотивувальній частині документа зазначено, що з клопотанням щодо продовження термінів звернувся начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області. Він пояснив, що додатковий термін потрібен для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду у справі.

Водночас слідчий зазначив, що за час розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, зокрема було здійснено тимчасовий доступ до медичної документації щодо хвороби та лікування Кернеса, що перебуває у власності Харківської міської клінічної багатопрофільної лікарні №17, а також направлено запит до компетентних органів Німеччини про міжнародну правову допомогу для здійснення доступу до речей та документів, що перебувають у володінні університетського медичного комплексу "Шаріте". Крім того, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Укрнет" щодо отримання інформації про IP-адреси технічного пристрою, з якого було відправлено подання, та отримано відомості з Держприкордонслужби України про обставини перетину державного кордону Кернесом та іншими особами. Підозрюваних у кримінальному провадженні на момент подання клопотання не було.

Як повідомлялося, 9 грудня 2020 року секретарем Харківської міськради VIII скликання обрано депутата від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Ігоря Терехова. Підставою для його обрання стало подання, в якому, як стверджував головуючий на сесії Олександр Новак, стояв електронний цифровий підпис міського голови Геннадія Кернеса. Самого Кернеса на сесії не було, оскільки з 17 вересня він перебував на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

11 грудня 2020 стало відомо, що стан Кернеса погіршився, він на гемодіалізі. 16 грудня 2020 року Кернес помер.

Депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва ("Слуга народу") звернулася до прокуратури із заявою, в якій стверджувала, що електронний підпис на поданні про обрання Терехова секретарем міськради був зроблений не особисто Кернесом, який перебував на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте", а чиновниками міської ради. "Як мені стало відомо, документ складали і підписували на другому поверсі Харківської міськради, а Кернес Г.А. не має жодного стосунку до цього документа. Пізніше, з метою відображення німецької IP-адреси спільник Терехова та Новака (Олександр Новак – секретар міськради попереднього скликання - ІФ) повторно надіслав документи з Німеччини", - йдеться у зверненні Мустафаєвої до облпрокуратури.

11 січня 2021 року депутат оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відповідь за підписом першого заступника облпрокурора Володимира Лимаря, в якій повідомлялося, що відомості, викладені в її зверненні, внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 (підроблення документів ) КК України.

У Харківській міськраді заявили, що вважають кримінальне провадження стандартною перевіркою. "Правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутаток Харківської міської ради, якій, з незрозумілих нам причин, раптом здалося, що підпис Геннадія Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова був підроблений. Уточнимо: "підроблений" цифровий підпис, що в принципі неможливо", - йшлося в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Харківської міськради 12 січня 2021 року.

 

Теги: #кернес #суд
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