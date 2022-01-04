Режисера Лавченчука затримали в Італії не за "червоною картою" Інтерполу, а через циркуляр

Український театральний режисер Євген Лавренчук, заарештований в італійському Неаполі за запитом РФ, був затриманий не на підставі встановлення "червоної карти", як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого обмежене певними країнами, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На своїй сторінці в Facebook у вівторок вона написала, що цей факт "свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання в ролі інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців".

"У невідкладному порядку звертаюся до прокурора міста Неаполя, омбудсменів регіону Кампанія і муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність і обґрунтованість затримання українського громадянина Євгена Лавренчука, вжити відповідних заходів щодо його захисту і недопущення екстрадиції в РФ. Прошу керівника Національної поліції України Ігоря Клименка звернутися до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) для з'ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол у переслідуванні Євгена Лавренчука", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, РФ звинувачує Лавренчука, який з 1998 до 2014 року, навчався і працював у Москві, в "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому. Російські ЗМІ з посиланням на Таганський суд Москви пишуть, що Лавренчук заочно заарештований у липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великих розмірах, але не розголошують деталей.

У 2014 році режисер залишив РФ на знак протесту проти військової агресії, після чого три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проекти в різних театрах.

Як повідомлялося, Лавренчука затримали в Неаполі, через який він транзитом летів з Тель-Авіва до Львова, і з 17 грудня перебуває в італійському СІЗО у зв'язку із запитом РФ про його екстрадицію. Генеральне консульство України в Неаполі надає йому консульську допомогу.