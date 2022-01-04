В Україні очікується тепла погода, подекуди дощ із мокрим снігом

У найближчу добу над територією України продовжить панувати тепла та волога повітряна маса, але вже в наступні дні в країну почне переміщуватися прохолодніше повітря з північного заходу Європи, й у більшості областей температура поступово знизиться.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 5 січня, в Україні дощ, на сході та північному сході країни вночі зі снігом; у південній частині без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, удень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, в східних і Сумській областях подекуди 1-6° морозу; вдень 4-9° тепла, в Закарпатті, Прикарпатті та на крайньому півдні країни подекуди 10-13°.

У Карпатах уночі значний мокрий сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ; пориви 25-28 м/с; температура вночі близько 0, вдень 1-6° тепла.

У Києві в середу дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 5 січня найвища температура вдень (+8,4°) була в 1925 році, найнижча вночі (-26,8°) у 1935 році.

У четвер уночі, 6 січня, в західних і північних областях, удень у Карпатському регіоні, більшості центральних і східних областей невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу (в Карпатах помірний сніг); на решті територій без опадів.

Вітер південно-західний із переходом у західній частині в північно-західний, 7-12 м/с.

У західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Температура в південних і східних областях уночі 0-5° тепла, вдень 4-9, у Криму й Одеській області подекуди 10-14° тепла; на решті територій протягом доби від 1° морозу до 3° тепла.

У Києві в четвер уночі невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.