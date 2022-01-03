Двоє людей загинули у нічній ДТП у Миколаєві

Двоє людей загинули, ще одного госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Миколаєві в ніч на понеділок, повідомило місцеве видання "Новини-N".

"У ніч з неділі на понеділок, 3 січня, на вул. Генерала Карпенка в Миколаєві внаслідок зіткнення автомобілів Hyundai Matrix та BMW загинули 2 особи", – йдеться у повідомленні на сайті видання.

Згідно з оприлюдненою інформацією, "БМВ" їхав вул. Генерала Карпенка, з боку вул. Крилова, у напрямі проспекту Центрального (Леніна). На повороті дороги автомобіль занесло, і він зіткнувся з автомобілем "Хюндай", що їхав у зустрічному напрямку. Після зіткнення "БМВ" вилетів за межі проїзної частини та врізався у дерево.

"У результаті аварії водій "БМВ" та дівчина-пасажир померли на місці події. Ще одного пасажира "БМВ" з місця події відвезла швидка. Про його стан поки нічого не відомо. В автомобілі "Хюндай" ніхто не постраждав", – уточнило видання.

Зазначається, що обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.