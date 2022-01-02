Франція скорочує карантин для людей з позитивним тестом на COVID-19 з десяти до семи днів

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що період ізоляції для повністю вакцинованих людей з позитивним тестом на COVID-19 буде скорочено з 10 до 7 днів або 5 при повторному негативному тесті в період карантину.

"Ізоляцію може бути знято за п'ять днів у разі негативного тесту в період карантину. Тим, хто не вакцинований, доведеться самоізолюватися протягом 10 днів із можливістю припинення карантину через сім днів на тих самих умовах", - сказав Веран газеті le Journal du Dimanche, що вийшла у неділю.

"Ми зберігатимемо пильність протягом усього січня", - сказав міністр.

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму новорічному зверненні заявив, що наступні кілька тижнів будуть важкими, але не став запроваджувати нових обмежувальних заходів для стримування поширення вірусу.

Французька влада наслідувала приклад інших країн, таких як Сполучені Штати, які цього тижня скоротили карантинний період, щоб запобігти збоям в економіці через брак робочих рук.

Згідно з офіційними даними, опублікованими в суботу, Франція стала шостою країною у світі, яка повідомила про більш ніж 10 млн інфікованих коронавірусом з початку пандемії. Цього тижня у країні чотири дні поспіль кількість нових випадків захворювання перевищувала 200 тис.