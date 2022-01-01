Події

07:15 01.01.2022

Епіфаній привітав українців із новим роком

1 хв читати
Епіфаній привітав українців із новим роком

Київський митрополит Епіфаній привітав українців із новим 2022 роком.

"До кожної хати, в кожну родину, до кожного серця нехай долинуть щирі вітання й побажання миру, добра, любові і щастя у новому, 2022-му, році від Різдва Христового!", - написав Епіфаній на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, світський новий рік нерозривно пов'язаний із Різдвом Христовим і літочислення нашої ери ведеться в усьому світі саме від цієї події.

"Відчуття близькості Різдва вже незримо витає "у повітрі" і присутнє також у новорічній символіці. Ялинка, як вічнозелене дерево, є символом життя. Її увінчує різдвяна зірка, символ Віфлеємської провідної зорі, що вказала шлях волхвам до Богонемовляти. Яскраві вогники ялинкових прикрас, свічки символізують Світло істини і правди. Навіть звичай дарувати подарунки, насамперед дітям, бере свій початок з дарів волхвів, які принесли їх щойно народженому Богонемовляті Ісусу Христу", - зазначив митрополит.

"У ці святкові дні, коли наші серця наповнюються надією на краще й духовною радістю, не забуваймо дякувати Господу за всі Його благодіяння щодо нас і просити у Нього благословіння на рік прийдешній. Нехай 2022-й рік стане для вас роком мирним, щасливим і сповненим Божої благодаті!", - наголосив Епіфаній.

 

 

 

Теги: #епіфаній #новий_рік
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 01.01.2022
Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

07:26 01.01.2022
Зеленський привітав українців із новим роком

Зеленський привітав українців із новим роком

07:03 01.01.2022
1 січня: Яке сьогодні свято

1 січня: Яке сьогодні свято

22:00 31.12.2021
В Одесі поліція посилила охорону публічної безпеки та порядку

В Одесі поліція посилила охорону публічної безпеки та порядку

15:55 31.12.2021
Серед українців найпопулярнішими новорічними подарунками є романтична подорож, автомобіль та гроші – опитування

Серед українців найпопулярнішими новорічними подарунками є романтична подорож, автомобіль та гроші – опитування

13:11 31.12.2021
Багато країн зустрінуть Новий рік без феєрверків і традиційних масових заходів через COVID-19

Багато країн зустрінуть Новий рік без феєрверків і традиційних масових заходів через COVID-19

11:38 31.12.2021
Новий 2022 рік у потягах зустрінуть близько 10 тис. пасажирів - "Укрзалізниця"

Новий 2022 рік у потягах зустрінуть близько 10 тис. пасажирів - "Укрзалізниця"

06:34 31.12.2021
31 грудня: Яке сьогодні свято

31 грудня: Яке сьогодні свято

15:56 30.12.2021
Франція готується до зустрічі Нового року в умовах пандемії

Франція готується до зустрічі Нового року в умовах пандемії

14:09 30.12.2021
Прогноз погоди на Новий рік

Прогноз погоди на Новий рік

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

Зеленський привітав українців із новим роком

Зеленський у неділю обговорить із Байденом питання безпеки

Зеленський призначив Олексія Сухачова директором ДБР

ОСТАННЄ

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

У 2022 році українських військових направлять на навчання до 13 країн

Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів

Колишні посли США в РФ закликають Вашингтон оприлюднити підготовлені на випадок нападу РФ на Україну санкції

Зеленський призначив Галушкіна командувачем сил тероборони ЗС України

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

У Москві набув чинності закон про безплатний проїзд у громадському транспорті для обох багатодітних батьків

Франція продовжує реєструвати рекорди заражень коронавірусом

У Рівному на ходу спалахнув тролейбус, постраждалих немає, рятувальники ліквідували пожежу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА