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10:02 31.12.2021

США занепокоєні запуском іранської ракети в космос; мають намір домогтися відродження СВПД - ЗМІ

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США занепокоєні запуском іранської ракети в космос; мають намір домогтися відродження СВПД - ЗМІ

Вашингтон висловив занепокоєння у зв'язку із запуском Іраном у космос ракети з дослідницьким обладнанням і побоюється, що це допоможе розвитку ракетної програми Тегерана, повідомили в четвер західні ЗМІ з посиланням на заяву представника Держдепу США.

"Сполучені Штати, як і раніше, занепокоєні розробкою Іраном космічних ракет-носіїв, це викликає великі побоювання щодо розповсюдження (зброї масового враження - ІФ)", - наводять ЗМІ витяги з заяви.

Повідомляється, що при цьому США все ще мають намір домагатися відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної програми.

"Ми прагнемо до взаємного повернення до повного дотримання цієї угоди", - заявили в Держдепі.

Раніше в четвер іранська влада оголосила про запуск у космос ракети з дослідницьким обладнанням. Представник Міністерства оборони Ірану Ахмад Хосейні пояснив, що йшлося про ракету-носій легкого класу "Симург", завдання якої полягало в доставці в космос трьох дослідницьких апаратів.

При цьому агентство Associated Press зазначало, що наразі незрозуміло, чи вдалося вивести ці апарати на орбіту.

Як правило, іранські запуски ракет в космос викликають засудження з боку США, які вважають, що під виглядом освоєння космосу Іран випробовує технології, потрібні йому для балістичних ракет. У Тегерані натомість стверджують, що мають повне право на освоєння ракетних технологій і на компроміси зі США щодо цієї теми не підуть.

Запуск ракети в космос відбувся на тлі переговорів, що відбуваються у Відні, з іранської ядерної проблеми. Наразі парламентери пішли на перерву з нагоди новорічних свят. Очікується, що переговори відновляться 3 січня.

Теги: #ракета #сша #іран
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