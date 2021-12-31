До суду передали справу проти "чорного лісоруба", який зрубав у Гомільшанських лісах 70 дерев

Обвинувальний акт щодо 54-річного чоловіка, підозрюваного у незаконному вирубуванні дерев у Національному природному парку "Гомільшанські ліси" направлено до суду.

Як повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури, його дії класифіковано за ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на 5-7 років. "Обвинувальний акт направлено до Зміївського районного суду Харківської області", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, наприкінці січня 2020 року підозрюваний незаконно вирубав у Гомільшанських лісах 70 дерев – осик та американських кленів. Завдані таким чином збитки державі оцінюються у понад 100 тис. грн.