До бюджету України надійшов 71 млрд грн після запровадження санкцій стосовно контрабандистів

До бюджету України після запровадження санкцій стосовно контрабандистів надійшов 71 млрд грн, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Санкції (щодо контрабандистів – ІФ) працюють. На сьогоднішній день ми з упевненістю можемо сказати, що кількість грошей, які до бюджету додатково надійшли після введення санкцій, – 71 млрд грн. Ми, звичайно, хотіли, щоб було більше, але звертаємо увагу, що це тільки початок. Ми зупинятись у цьому питанні не збираємося", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.